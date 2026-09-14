БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Блокада Одессы: «Герани» устроили огненный шторм, атакуя порты днем и ночью

Блокада Одессы: «Герани» устроили огненный шторм, атакуя порты днем и ночью

Враг горько жалуется на наши новые средства воздушного поражения, но упрямо пытается провести военные грузы морем Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press По данным наших военкоров, военные объекты и инфраструктура Одессы находятся под непрекращающимися атаками российских беспилотников.

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