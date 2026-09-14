Враг горько жалуется на наши новые средства воздушного поражения, но упрямо пытается провести военные грузы морем Радомир Маркуш Фото: Dmytro Smolienko / Keystone Press Agency / Global Look Press По данным наших военкоров, военные объекты и инфраструктура Одессы находятся под непрекращающимися атаками российских беспилотников.
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