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Крымская газета

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Крымчане могут проверить знание культур народов России на «Большом этнографическом диктанте»

Крымчане могут проверить знание культур народов России на «Большом этнографическом диктанте»

Крымчане могут принять участие во Всероссийской просветительской акции «Большой этнографический диктант».

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