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Трое браконьеров были задержаны после попытки покинуть место незаконной охоты на косулю

Трое браконьеров были задержаны после попытки покинуть место незаконной охоты на косулю

В Амурской области задержаны три человека, которые пытались скрыться после незаконной охоты на косулю.

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