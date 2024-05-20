Врач Юдина: витамин А и гормональные контрацептивы повышают фоточувствительность

С наступлением солнечного лета многие негативные эффекты для нашего организма теряют свои свойства. Отопление отключили, на улице потеплело — соответственно кожа становится менее сухой и уже не требует интенсивного ухода.
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