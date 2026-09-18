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Аргументы недели

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€11 тыс. в месяц за пост безопасности: как Кёльн спускает деньги налогоплательщиков на золотой унитаз

€11 тыс. в месяц за пост безопасности: как Кёльн спускает деньги налогоплательщиков на золотой унитаз

Золотой туалет Кёльна: 330 тыс. евро в год платят налогоплательщики за охрану общественного туалета в Германии.

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