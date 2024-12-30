В Польше прохожие потребовали от украинской телеведущей покинуть страну

Украинская телеведущая Ольга Фреймут в своем аккаунте в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) рассказала, что в Польше местный житель со словами «Слава Путину!» потребовал от нее покинуть страну.
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