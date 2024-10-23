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На пульсе времени

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ЧИСТКА ВРАГОВ НАЧАЛАСЬ: ВНУТРЕННЕЕ СВО НАБИРАЕТ СИЛУ

ЧИСТКА ВРАГОВ НАЧАЛАСЬ: ВНУТРЕННЕЕ СВО НАБИРАЕТ СИЛУ

Антикоррупционная чистка в Минобороны, похоже, добралась и до курских "распильщиков". Следователи выясняют, почему защитные заграждения стоили так дорого и почему их не оказалось на пути украинцев во время вторжения.

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Комментарии
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Константин Самарин
Пятая колонна свила гнездо и в эшелонах власти, и в генштабе. А теперь, те самые пресловутые &quot;Зубы Дракона&quot; , стараниями расторопных военных инженеров ВСУ, будут препятствием, для продвижения освобождающих курщину, российских вайск. Это уже не коррупция и бездействие, а целенаправленные диверсии, координируемые противником. И за такие преступления надо вводить смертную казнь.
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7 час.
олег рожков
Нам раньше преподносили, что Сталин расстрелял много невиновных генералов, - однако сейчас начинаешь смотреть на это по другому.
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3 час.
LD
Leon Dan
Почему бывший министр не под следствием? Вместе с покрывателями.
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