ЧИСТКА ВРАГОВ НАЧАЛАСЬ: ВНУТРЕННЕЕ СВО НАБИРАЕТ СИЛУ

Константин Самарин

Пятая колонна свила гнездо и в эшелонах власти, и в генштабе. А теперь, те самые пресловутые "Зубы Дракона" , стараниями расторопных военных инженеров ВСУ, будут препятствием, для продвижения освобождающих курщину, российских вайск. Это уже не коррупция и бездействие, а целенаправленные диверсии, координируемые противником. И за такие преступления надо вводить смертную казнь.