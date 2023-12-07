Депутаты Амурской области приняли бюджет на 2024-2026 годы с профицитом

Депутаты Законодательного собрания Амурской области приняли бюджет на 2024-2026 годы. Общий объем доходов бюджета на 2024 год увеличился на 5,5 млрд рублей до 99,8 миллионов рублей, расходы – до 99,6 миллионов рублей.
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