В сухом остатке: как Узбекистан борется с водным кризисом

Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев заявил о серьезных водных проблемах в стране. По его словам, убытки из-за потери влаги ежегодно составляют $5 млрд, в ближайшие годы дефицит воды будет на уровне 25–30% от существующих потребностей.