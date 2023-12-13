В Ростовской области часть школ перевели на домашнее обучение

Остальные продолжают работать в штатном режиме.В министерстве образования Ростовской области сообщили о том, что из-за плохой погоды в отдельных школах и колледжах области образовательный процесс 13 декабря организован дистанционно.
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