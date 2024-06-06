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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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50.00 – Мбаппе станет лучшим бомбардиром в истории «Реала»

Букмекеры начали принимать ставки на достижения Килиана Мбаппе в «Реале». За 50.00 можно поставить на то, что французский нападающий станет лучшим бомбардиром в истории «Реала».

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