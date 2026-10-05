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Туризм и География

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МР-153: почему «Мурка» стала легендой отечественного оружия

МР-153: почему «Мурка» стала легендой отечественного оружия

Есть вещи, которые не нуждаются в громких презентациях. Они просто появляются, занимают свою нишу и остаются в ней на десятилетия, обрастая историями, спорами и неизменным уважением тех, кто реально пользовался ими в поле.

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