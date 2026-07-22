Суд отказал Блиновской взыскать 224 миллиона рублей с ФНС

Арбитражный суд Москвы не удовлетворил заявление финансового управляющего блогера Елены Блиновской, просившей взыскать со столичной инспекции ФНС России № 24 более 224 миллионов рублей в конкурсную массу, сообщило РИА Новости 21 июля.
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