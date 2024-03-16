Москвичи могут обратиться в «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах — Штаб

Руководитель Общественного штаба по наблюдению за выборами президента России в Москве в 2024 году Вадим Ковалев напомнил москвичам о возможности обратиться в «Перезвони сам» для защиты от мошенников на выборах.
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