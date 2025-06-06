Россиянам объяснили, что означает праздник Святой Троицы

И почему его называют Днем Церкви Праздник Святой Троицы отмечается на 50-й день после Пасхи и считается Днем рождения Церкви, сказал в интервью РИАМО благочинный Ивантеевского округа, секретарь Сергиево-Посадского епархиального управления, протоиерей Иоанн Монаршек.