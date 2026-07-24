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Спорт Уик-Энд

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Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: «Зенит» в Суперкубке играл, как Аргентина в финале ЧМ, а «Спартак» - как Испания

Фёдор ЩЕРБАЧЕНКО: «Зенит» в Суперкубке играл, как Аргентина в финале ЧМ, а «Спартак» - как Испания

Соболев и Глушенков имеют право вести себя так, как считают нужным - они звёзды. Тандем Кордоба - Воробьёв способен стать грозной силой «Краснодара» Старший тренер «Уфы», экс-наставник «Балтики», «Мордовии», «Ротора» и «Кубани» Фёдор Щербаченко обсудил со «Спорт уик-эндом» перипетии Суперкубка России и поделился своими прогнозами на начинающийся сезон.

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