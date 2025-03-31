На PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro обнаружена проблема с VRR — некоторые игры страдают от м...

На PlayStation 5 и PlayStation 5 Pro обнаружена проблема с VRR — некоторые игры страдают от микрофризовКак сообщает Digital Foundry, в ряде игр при включении VRR и разблокированной частоты кадров появляются периодические микрофризы.
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