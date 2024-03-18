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  • Виктор Луговой
    Издалека пищуху можно отличить на стволе от поползня по манере перемещаться по стволу: пищуха это делает снизу вверх,...Фотограф-натурали...
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    Хорошо.Будет где с дороги отдохнуть.К прилету лесных ...

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Анастасия Ракова подвела итоги онкорейтинга за 2023 год

Данный рейтинг способствует стимулированию здоровой конкуренции между ведущими онкологическими клиниками столицы В Москве были объявлены результаты онкологического рейтинга за 2023 год, который основан на мнениях пациентов и объективных медицинских показателях работы больниц столицы.

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