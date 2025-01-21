Токаев наградил медалью водителя общественного транспорта Алматы

Глава государства Касым-Жомарт Токаев за социально-общественную активность и проявленную гражданскую ответственность наградил медалью «Шапағат» Каната Ахметова, водителя одного из городских автобусных маршрутов, передает inAlmaty.
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