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Порядок, государство

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Владимир Колокольцев принял участие в церемонии закрытия 44-й конференции АСЕАНАПОЛ в столице Филиппин Маниле

Владимир Колокольцев принял участие в церемонии закрытия 44-й конференции АСЕАНАПОЛ в столице Филиппин Маниле

«Министр внутренних дел Российской Федерации генерал полиции Российской Федерации Владимир Колокольцев принял участие в церемонии закрытия 44-й конференции Ассоциации национальных полиций стран – участниц АСЕАН (АСЕАНАПОЛ)», – сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

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