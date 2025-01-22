Трамп потребовал урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Ответственным за исполнение поручения президент США назначил Кита Келлога Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать российско-украинский конфликт за 100 дней, пишет WSJ.
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