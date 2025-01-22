Amic.ru Новости...
MainБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Amic.ru Новости Барнаула и Алтайского края

196 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Николай Герасименко
    Жаль, что молодая баба в тюрьме! Но с головой то таким бабам тоже нужно дружить. Решила по стопам подонка Навального ...Барнаульской акти...
  • N N
    Позорище! Бананы для африканцев, наверн рт, копейки стоят. Ни у них там растут. А у нас растёт картошка, у нас она то...Картофель стал са...
  • N N
    Счас заплАчу! От умиления.Жительница Барнау...

Трамп потребовал урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Трамп потребовал урегулировать конфликт на Украине за 100 дней

Ответственным за исполнение поручения президент США назначил Кита Келлога Дональд Трамп поручил спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать российско-украинский конфликт за 100 дней, пишет WSJ.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх