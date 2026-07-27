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В лесу нашли останки пропавшей в январе 20-летней студентки

В лесу нашли останки пропавшей в январе 20-летней студентки

В Красноярске нашли останки 20-летней студентки, которая пропала в ночь с 13 на 14 января 2026 года. Личность погибшей удалось установить после проведения генетической экспертизы, сообщили в ГСУ СК России по Красноярскому краю и Хакасии.

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