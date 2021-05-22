Путин заявил, что знания должны стать главной ценностью российского общества

Федеральное агентство новостей №1ПолитикаПутин заявил, что знания должны стать главной ценностью российского обществаПрезидент России Владимир Путин обратился к участникам просветительского марафона «Новое знание», который стартовал в РФ.Вернуться к статье11НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьВаша СветлостьХа-ха-ха... Человек, уничтожавший образование, поддерживающий ЕГЭ, заговорил о "ценности знаний". Смешно! Пусть еще поговорит о ценности медицины и необходимости строить больницы, заодно и об индустриализации пусть скажет, типа надо заводы строить, да, конечно, нужно!! Вопрос: зачем ломал? Зачем позволил ломать другим? Не стоит Путину сейчас часто "выступать", он уже навыступался достаточно, караул уже уставать начал...Комментировать
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