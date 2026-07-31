‼️🇺🇸🇮🇷Мы находимся в Иране лишь 5 месяцев, а во Вьетнаме мы были целых 20 лет, — Трамп Заявления Трампа об Иране: ➖Это золотой век Америки.
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‼️🇺🇸🇮🇷Мы находимся в Иране лишь 5 месяцев, а во Вьетнаме мы были целых 20 лет, — Трамп Заявления Трампа об Иране: ➖Это золотой век Америки.
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