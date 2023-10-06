Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело по факту драки с мигрантами в ХМАО

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин выдал поручение управлению Следственного комитета РФ по Ханты-Мансийскому автономному округу – Югре (ХМАО-Югра) начать уголовное дело в связи с инцидентом, произошедшим в поселке Тундрино Сургутского района, где произошла драка между мигрантами и местными жителями.