Котопёс недели: возьмите из приюта рыжего красавца Рона или собаку-булочку Кубу

Два восхитительных питомца ждут встречи со своими хозяевами в московском приюте. фото: приют БирюлевоВы думаете, мы еженедельно знакомим вас с обитающими в столичных приютах животных из любви к животным? А вот и нет, мы делаем это из любви к человеку! Научно доказано (наверняка), что, взяв питомца из приюта, человек становится счастливее и его жизнь обретает новый смысл.