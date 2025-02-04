Трагедия Русского Поречного заключается в том, что туда пришла Украина. Не какие-то особые изверги, не СС-айнзатцкоманды, предназначенные для уничтожения представителей «нежелательных» народов и социальных слоёв, не свихнувшиеся от долгого сидения в схронах идейные бандеровцы.
Идея власти. Ростислав Ищенко о маргиналах с оружием.
Комментарии
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Андрей Шишинов
И возникает простой вопрос. До каких пор ещё многие на ТВ и радио будут утверждать что украинцы "братский народ" и их надо жалеть... Они мол обмануты своей властью и не ведают что творят. Ведают! И очень даже ведают. И гордятся тем что творят.
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1 д.
LEV Skoroxod
Воистину верно всё! От корки до корки!!!!
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19 час.
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