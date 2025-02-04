Идея власти. Ростислав Ищенко о маргиналах с оружием.

Андрей Шишинов

И возникает простой вопрос. До каких пор ещё многие на ТВ и радио будут утверждать что украинцы "братский народ" и их надо жалеть... Они мол обмануты своей властью и не ведают что творят. Ведают! И очень даже ведают. И гордятся тем что творят.