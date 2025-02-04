Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 442 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Иван Иванов
    Бьют нас,бьют и поделом.Не хотите бить Вы значит будут бить нас, а Вы делайте выводы.Еще немного подождать и зелёный ...Украинский дрон п...
  • Любовь Кузьмина
    Вы абсолютно точно написали, но мы знаем из нашей истории то, что на одного Высшего руководителя России и патриота св...Зеленский добивае...
  • Walery
    Сегодня как и всегда все страны ЕС, англия и штаты враждебные для РФ.  Какие переговоры с ними нам вести?  О чём?  И ...Зеленский добивае...

Идея власти. Ростислав Ищенко о маргиналах с оружием.

Идея власти. Ростислав Ищенко о маргиналах с оружием.

Трагедия Русского Поречного заключается в том, что туда пришла Украина. Не какие-то особые изверги, не СС-айнзатцкоманды, предназначенные для уничтожения представителей «нежелательных» народов и социальных слоёв, не свихнувшиеся от долгого сидения в схронах идейные бандеровцы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Андрей Шишинов
И возникает простой вопрос. До каких пор ещё многие  на ТВ и радио будут утверждать что украинцы &quot;братский народ&quot; и их надо жалеть... Они мол обмануты своей властью и не ведают что творят. Ведают! И очень даже ведают. И гордятся тем что творят.
Ответить
1 д.
LEV Skoroxod
Воистину верно всё! От корки до корки!!!!
Ответить
19 час.
наверх