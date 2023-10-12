Реставрацию Никитской церкви проведут в округе Подольск

РИАМО - 12 окт. Главным управлением культурного наследия Московской области выдано разрешение на проведение реставрационных работ на объекте культурного наследия федерального значения «Церковь Никитская, 1705 года» по адресу: Московская область, г.
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