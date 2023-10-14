Исправление прикуса

Неправильный прикус может стать причиной развития заболеваний височно-челюстного сустава и пародонта, стирания эмали и проблем с ЖКТ из-за неправильного смыкания челюстей, неравномерного распределения жевательной нагрузки и недостаточно тщательного пережевывания пищи.
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