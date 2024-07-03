Страна и люди
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Страна и люди

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  • лина любимцева
    Храни Господь Россию и россиян!!“Весь мир с нами”...
  • ШКИПЕР
    Широко шагает Белоусов , многое не входит в его компетенцию , как министра обороны. Видно ВВП дал отмашку.Жесткое совещание...
  • Юрий Вьюхин
    Вот такой нам президент нужен. А не слепой и глухой, но разговорчивый.Жесткое совещание...

Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

На днях в Сети появилась информация о том, что Андрей Белоусов провел закрытое совещание с представителями парламентских фракций Госдумы и главами федеральных ведомств, на котором в очень жёсткой форме высказал недовольство происходящим в стране.

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Комментарии
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Юрий Вьюхин
Вот такой нам президент нужен. А не слепой и глухой, но разговорчивый.
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10 час.
ШКИПЕР
Широко шагает Белоусов , многое не входит в его компетенцию , как министра обороны. Видно ВВП дал отмашку.
Ответить
9 час.

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