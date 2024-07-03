Жесткое совещание у Белоусова. Разнёс всех. Обещает ветер перемен

На днях в Сети появилась информация о том, что Андрей Белоусов провел закрытое совещание с представителями парламентских фракций Госдумы и главами федеральных ведомств, на котором в очень жёсткой форме высказал недовольство происходящим в стране.
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