В Швеции заявили о преувеличенных опасениях насчет вероятности мировой войны

Премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон назвал чрезмерными ожидания предстоящей войны в обществе. Кристерссон прокомментировал реакцию на высказывания шведских чиновников о вероятности войны и необходимости внутренней готовности к ней.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии