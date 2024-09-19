Правоохранители нашли 1814 бриллиантов в дагестанском банке

Ювелирные изделия, на которых в общей сложности установлены 1814 бриллиантов, были обнаружены в банковской ячейке экс-сотрудника дагестанского отделения Россельхозбанка правоохранителями, сообщило 19 сентября РИА Новости.
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