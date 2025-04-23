Прогноз погоды в Крыму на среду.• Симферополь: +21°, дождь• Севастополь: +16°, ясно• Ялта: +16°, дождь• Алушта: +18°, облачно• Евпатория: +18°, дождь• Саки: +19°, дождь• Бахчисарай: +20°, дождь• Джанкой: +22°, облачно• Судак: +11°, облачно• Феодосия: +18°, пасмурно• Кер.
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