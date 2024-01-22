ИИ DeepMind способен решать задачи по геометрии на уровне олимпиадиков 

AlphaGeometry / © DeepMind «Решение геометрических задач олимпиадного уровня — важная веха в развитии глубоких математических рассуждений на пути к более совершенным и общим системам искусственного интеллекта.
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