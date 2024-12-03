Канада станет 51-м штатом США? Трамп начал угрожать Трюдо

Избранный американский президент пригрозил лидеру Канады включить его страну в состав Штатов.Избранный президент США Дональд Трамп встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и тут же принялся угрожать.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии