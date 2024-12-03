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Канада станет 51-м штатом США? Трамп начал угрожать Трюдо

Канада станет 51-м штатом США? Трамп начал угрожать Трюдо

Избранный американский президент пригрозил лидеру Канады включить его страну в состав Штатов.Избранный президент США Дональд Трамп встретился с канадским премьер-министром Джастином Трюдо и тут же принялся угрожать.

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