Разработка крупнейшего месторождения золота на планете: России пора приступать

В 60-х годах ХХ века советские геологи обнаружили в недрах золоторудный объект в крайне труднодоступной таежной местности – в Бодайбинском районе Иркутской области, в 137 км от города Бодайбо (около 850 км от Иркутска).
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