Кержаков о «Зените»: «Уровень воспитанников не позволяет на равных конкурировать с легионерами. Все упирается в качество игроков»

– Вам лично, как лучшему бомбардиру в истории «Зенита», воспитаннику клуба, хотелось бы, чтобы за команду играло больше россиян? Или важнее результат? – Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата.