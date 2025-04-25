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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Кержаков о «Зените»: «Уровень воспитанников не позволяет на равных конкурировать с легионерами. Все упирается в качество игроков»

– Вам лично, как лучшему бомбардиру в истории «Зенита», воспитаннику клуба, хотелось бы, чтобы за команду играло больше россиян? Или важнее результат? – Конечно, мне бы хотелось, чтобы в команде было как можно больше наших воспитанников, и чтобы они добивались результата.

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