Китай предоставит необходимые условия иностранным журналистам для освещения зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине -- МИД

Пекин, 13 января /Синьхуа/ -- Комментируя озабоченности некоторых иностранных неправительственных организаций о том, что свобода освещения событий зимних Олимпийских игр в Пекине может быть ограничена из-за противоэпидемических мер, официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь сегодня заявил, что Китай будет неуклонно обеспечивать соблюдение законных прав и интересов иностранных СМИ и журналистов, аккредитованных в Китае, а также в соответствии с контрактом, заключенным с городом-организатором, предоставит иностранным журналистам необходимые условия для освещения событий зимних Олимпийских и Паралимпийских игр в Пекине.