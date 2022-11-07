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Байден высказался о переговорах Салливана с Кремлём

Байден высказался о переговорах Салливана с Кремлём

Президент США Джозеф Байден сообщил, что Соединенные Штаты в действительности проводили переговоры с Российской Федерацией на высшем уровне в течение последних месяцев, однако главным вопросом бесед представляли собой отношения между государствами.

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