Лишь единицы не заправляют полный бак - только опытные водители знают почему

Если вы привыкли заправлять свой автомобиль "до отказа", то стоит быть осторожными. Эксперты на портале "Белновости" (18+) предупреждают о потенциальных опасностях такой практики, которая может привести к серьезным последствиям.
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