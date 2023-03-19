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До последнего времени никто не знал, как испанские лошади оказались на островах возле Америки

До последнего времени никто не знал, как испанские лошади оказались на островах возле Америки

﻿﻿Сотни лет дикие лошади жили беззаботной жизнью на барьерных островах в Атлантическом океане. Некоторые называют их пони чинкотиг, другие - лошадьми ассатиг.

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