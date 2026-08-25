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Пятый канал

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«Буду улыбаться»: Анна Пересильд о скандале между Дмитриенко и его бывшей девушкой

«Буду улыбаться»: Анна Пересильд о скандале между Дмитриенко и его бывшей девушкой

Актриса Анна Пересильд, дочь заслуженной артистки России Юлии Пересильд, впервые отреагировала на скандал, разгоревшийся вокруг ее возлюбленного, певца Вани Дмитриенко, и его бывшей девушки Саши Айс (Александрой Набатчиковой.

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