И дрон на лету остановит

Работникам служб транспортной безопасности разрешат пресекать работу беспилотников всех видов. Соответствующие решения будет принимать руководство этих подразделений или сами сотрудники — в случаях, не терпящих отлагательства.
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