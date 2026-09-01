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Татар-информ

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Ozon призвал селлеров временно размещать товары на складах в Казахстане

Ozon призвал селлеров временно размещать товары на складах в Казахстане

Маркетплейс Ozon призвал селлеров временно размещать товары на складах компании в городах Казахстана – Алматы и Астане.

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