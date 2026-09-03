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ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области

ВС РФ ударили по снабжавшему ВСУ логистическому центру в Киевской области

Российские военные в ночь на четверг ударили по крупному логистическому объекту "Биокон" в Киевской области, который использовался для обеспечения нужд украинской армии, сообщает Минобороны РФ .

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