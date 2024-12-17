В сельских ФАПах Эхирит-Булагатского района не продавали лекарства

Прокуратура Эхирит-Булагатского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья и выяснила, что в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях района не продавали лекарства несмотря на наличие разрешения, сообщили в ведомстве.