В сельских ФАПах Эхирит-Булагатского района не продавали лекарства

Прокуратура Эхирит-Булагатского района провела проверку исполнения законодательства об охране здоровья и выяснила, что в фельдшерско-акушерских пунктах и врачебных амбулаториях района не продавали лекарства несмотря на наличие разрешения, сообщили в ведомстве.
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