Что чаще всего достается ребенку от отца

Родители любят представлять, как будет выглядеть их будущий ребенок. Унаследует ли он мамины глаза или папин нос? Существуют ли какие-то определенные черты, которые мы получаем от каждого родителя?Генетика – интересная и очень сложная вещь .
Родители любят представлять, как будет выглядеть их будущий ребенок. Унаследует ли он мамины глаза или папин нос? Существуют ли какие-то определенные черты, которые мы получаем от каждого родителя?Генетика – интересная и очень сложная вещь .
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