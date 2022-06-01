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Что чаще всего достается ребенку от отца

Что чаще всего достается ребенку от отца

Родители любят представлять, как будет выглядеть их будущий ребенок. Унаследует ли он мамины глаза или папин нос? Существуют ли какие-то определенные черты, которые мы получаем от каждого родителя?Генетика – интересная и очень сложная вещь .

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