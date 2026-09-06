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Аргументы недели

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Эволюция «Гераней» кардинально изменила ход войны

Эволюция «Гераней» кардинально изменила ход войны

Развитие этого типа беспилотников кардинально изменила подход российской стороны к нанесению ударов, превратив эти дроны из простых «жужжалок» в оружие, по своим характеристикам приближающееся к крылатым ракетам.

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