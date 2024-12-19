Российский бренд Fontel «МегаФона» пополнился планшетами

Российский оператор «МегаФон» расширил ассортимент товаров, доступных под фирменным брендом Fontel. Вслед за кнопочными телефонами, умными часами и браслетами, теперь пользователям стали доступны планшеты Fontel.
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