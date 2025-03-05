В Астраханской области энергетики перешли в режим повышенной готовности и держат 147 аварийных бригад

В связи с прогнозом на ухудшение погодных условий на территории Астраханской области (ожидается усиление ветра порывами до 25 м/с) энергетики филиала «Россети Юг – Астраханьэнерго» переведены в режим повышенной готовности.
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